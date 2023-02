Polizei Essen sucht Sex-Täter: Wie der Mann aussieht

Essen. Mit dem Porträtfoto eines Mannes suchen Polizei und Staatsanwaltschaft Essen einen Mann, der wegen eines Sexualdelikts verhaftet wurde.

Mit einer Nahaufnahme des Gesichts des Tatverdächtigen sucht die Polizei nach einem Mann, der in Untersuchungshaft sitzen müsste.

Dieser Mann wird von der Polizei gesucht. Foto: Polizei Essen

Er wurde festgenommen, weil er ein Sexualstrafdelikt begangen haben soll. Warum der Mann nicht in U-Haft sitzt und was ihm konkret vorgeworfen wird, darüber hüllt sich die Staatsanwaltschaft in Schweigen. Das Foto wurde am Freitagabend veröffentlicht und soll entscheidend helfen bei der Suche nach dem Tatverdächtigen. Weitere Angaben machten die Behörden auch am Sonntag nicht.

Hinweise an 0201/829-0

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen