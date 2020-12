Polizei Essen sucht mit Hubschrauber nach vermisstem Senior

Essen. Ein 85-Jähriger aus Bergerhausen ist seit Donnerstagmorgen als vermisst gemeldet. Die Polizei sucht nach dem Mann und bittet um Hinweise.

Seit dem frühen Donnerstagmorgen sucht die Polizei im Essener Süden nach einem vermissten Senior - es war auch ein Hubschrauber im Einsatz, der das Gelände entlang der Autobahn 52 und der Bundesstraße 224 abflog. Wie Polizeisprecher Christoph Wickhorst um kurz vor 8 Uhr sagte, werde der Einsatz eines Suchhundes vorbereitet.

Der 85-Jährige, der am Nöttelhof im Stadtteil Bergerhausen wohnt, ist seit Mittwoch verschwunden. Vermisst gemeldet wurde er am Donnerstag gegen 4.40 Uhr. Danach setzte die Polizei ihre Suche in Gang.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, hat weiße Haare und eine Halbglatze. Er trug bei seinem Verschwinden eine schwarze Jacke und blaue Turnschuhe. Der ältere Herr ist leicht dement, aber gut zu Fuß, so die Polizei, die nun um Hinweise bittet unter der Notrufnummer 110 oder der zentralen Präsidiums-Nummer 0201/829-0. (j.m.)