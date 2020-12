Polizei Essen sucht mit Fotos nach Kiosk-Einbrechern

Die Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Männern. Sie sollen in einen Kiosk eingebrochen sein.

Essen. Zwei Männer stehen im Verdacht, in Essen in einen Kiosk eingebrochen zu sein. Die Polizei hat Fahndungsbilder der Unbekannten veröffentlicht.

Die Polizei Essen fahndet mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Kiosk-Einbrechern. Die Männer sollen am Montag, 26. Oktober, gegen 3.30 Uhr eine Scheibe eingeschlagen und durch diese in den Verkaufsraum des Kiosks in Altenessen-Süd gelangt sein.

Dort entwendeten sie Tabakwaren und Bargeld. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0201/829-0 entgegen.

