Polizei Essen sucht mit Foto nach EC-Kartenbetrügern

Essen. Einer 76-Jährigen wurde in Essen-Werden die Börse gestohlen. Wenig später wurde an zwei Automaten Geld abgehoben. Dabei wurde ein Duo gefilmt.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera eines Geldautomaten sucht die Polizei Essen nach zwei mutmaßlichen Betrügern.

Foto: Wer die Gesuchten erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. / Polizei

Die beiden Unbekannten haben mit der gestohlenen EC-Karte einer Seniorin am 18. September mehrfach Geld an zwei Automaten abgehoben - kurz nachdem der 76-Jährigen am 18. September an der Heckstraße in Essen-Werden die Geldbörse aus einem geschlossenen Rucksack gestohlen worden war.

Bei einer der Bargeldabhebungen wurden die mutmaßlichen Täter gefilmt.

Mit Bildern aus der Überwachungskamera sucht das Kriminalkommissariat 13 nun nach den Tatverdächtigen und fragt: Wer die Gesuchten kennt und/oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, sollte sich melden unter der zentralen Rufnummer der Polizei: 0201/829-0.

