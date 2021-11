Polizei Essen sucht mit Foto nach bärtigem Einbrecher

Essen. Ein Mann hat versucht, in einen Keller in der Innenstadt von Essen einzubrechen. Später konnte der Tatverdächtige fotografiert werden.

Mit einem aktuellen Fahndungsfoto sucht die Polizei Essen nach einem Mann, der im Verdacht steht, in einen Keller in der City eingebrochen zu sein. Der Einbruch, der am 8. September geschah, scheiterte jedoch. Tatort ist ein Mehrfamilienhaus in der I. Weberstraße. Ein Anwohner hatte den Täter bemerkt, und nach einer kurzen Rangelei flüchtete der Unbekannte.

Die Polizei Essen sucht diesen Mann. Foto: Polizei Essen

Fahndungsfoto entstand in der Innenstadt

Später konnte der Mann in der Innenstadt an der Porschekanzel fotografiert werden. Er ist etwa 1,70 Meter groß, trägt einen Drei-Tage-Bart, spricht türkisch; zur Tatzeit war er mit einem blauen Kapuzenpullover und einer dunklen Lederjacke bekleidet.

Hinweise an 0201/829-0.

