Polizei Essen sucht etwa Zwölfjährigen nach Verkehrsunfall

Essen. Junge lief in Katernberg vor ein Auto. Danach soll der Unbekannte in einen Bus eingestiegen sein. Die Polizei sucht ihn und Zeugen des Unfalls.

Nach einem Verkehrsunfall in Essen-Katernberg sucht die Polizei nach einem etwa zwölfjährigen Jungen.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, ist der Junge am Freitag gegen 13.20 Uhr auf der Gelsenkirchener Straße vor einen blauen VW Polo einer 46-Jährigen gelaufen. In Höhe des Abzweiges Katernberg prallte der Unbekannte zunächst vor den Kotflügel, anschließend gegen den Außenspiegel und fiel dann zu Boden. Danach soll der Junge wieder aufgestanden und in einen Bus der Linie 170 eingestiegen sein. Ob das Kind verletzt war, konnte die Autofahrerin nicht sagen.

Die 46-Jährige erschien einen Tag später bei der Polizei, um den Unfall aufnehmen zu lassen. Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, und vor allem den Jungen, der sich möglicherweise verletzt hat. Hinweise werden unter der Rufnummer 0201/829-0 erbeten.

