Polizei Essen stellt ungewöhnliches Diebesgut sicher

Essen. Eine ungewöhnliche Bitte hat die Polizei Essen an die Bevölkerung: Wer kann Angaben machen zu einer Tasche mit Pfeil und Bogen?

Eine ungewöhnliche Diebesbeute gibt der Polizei Essen derzeit Rätsel auf. Anfang Februar wurde der Behörde eine Tasche übergeben, in der sich ein Sportbogen und mehrere Pfeile befinden.

„Möglichenfalls wurden die Gegenstände aus einem Kraftfahrzeug am 5. November letzten Jahres gestohlen“, mutmaßt die Polizei. Die Ermittlungen haben jedoch noch nichts ergeben. Deshalb hat die Polizei jetzt Fotos der Sportgeräte veröffentlicht – der Bogen ist vom Hersteller „Samick“; die Ausrüstung wurde in einem Sportgeschäft in Dorsten gekauft; darauf deuten entsprechende Aufkleber.

Wer weiß etwas über diese Sportgeräte und ihre Besitzer? Hinweise an 0201/8290.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen