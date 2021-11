An zwei Schulbussen sind in Essen-Kettwig erhebliche Mängel festgestellt worden. Unter anderem hätte laut Polizei Ölverlust eine „große Brandgefahr“ dargestellt.

Schulbuskontrolle Polizei Essen stellt „erhebliche Mängel“ an Schulbussen fest

Essen. Zwei Schulbusse sind in Essen-Kettwig aus dem Verkehr gezogen worden. Eltern hatten sich über die Zustände der eingesetzten Busse beschwert.

Die Polizei Essen hat an zwei Schulbussen „erhebliche Mängel“ festgestellt, heißt es seitens der Behörde. Demnach wurden am Montagmorgen (15.11.) Kontrollen in Kettwig durchgeführt – wie es heißt, nachdem sich die Eltern mehrer Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums über „die technischen und auch hygienischen Zustände der Busse“ beschwert hatten.

Schulbusskontrolle in Essen deckt Vielzahl an Mängeln auf

Eine anschließende Überprüfung der Fahrzeuge durch den TÜV förderte eine Vielzahl von Defekten zu Tage, die die Polizei wie folgt auflistet:

Motor undicht, Ölverlust

Fehler der Kontrolllampe der Bremsscheibe und der Motordiagnose

Loch in der Frontscheibe

Defektes Nebellicht

Sicherheitsgurt ohne Funktion

Mangelhafte Befestigung des Gurtschlosses

Einklemmschutzeinrichtung defekt

Feuerlöscher abgelaufen

Eltern hatten im Vorfeld auch die hygienischen Zustände kritisiert. Foto: Polizei Essen

Besonders der undichte Motor, verbunden mit Ölverlust, hätte eine „große Brandgefahr“ dargestellt. Bis zur Behebung der Mängel dürfen die Busse nicht mehr im Personenverkehr eingesetzt werden. Nach Schulschluss wurden die Schülerinnen und Schüler am Montag von Ersatzbussen nach Hause gebracht.

Die kontrollierten Busse dürfen bis zur Behebung der Schäden nicht mehr im Personenverkehr eingesetzt werden, teilt die Polizei mit. Foto: Polizei Essen

