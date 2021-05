Polizei Essen stellt Einbrecher - Verdächtiger ist erst 14

Einbrecher sind in einen Laden in Kray eingedrungen. Die Polizei Essen fasste zwei Verdächtige.

Essen. Die Polizei hat zwei 14 und 19 Jahre alte Einbrecher in Kray gestellt. Sie klauten mehrere Dosen Tabak aus einem Laden. Beute ist verschwunden.

Die Polizei hat zwei 14 und 19 Jahre alte mutmaßliche Einbrecher in Essen-Kray gestellt. Die beiden Verdächtigen sollen am Mittwochabend um kurz vor Mitternacht in ein Geschäft an der Krayer Straße eingestiegen sein.

Wie die Behörde berichtete, hatte das Duo eine gläserne Eingangstür eingeschlagen, um sich Zugang zu dem Laden zu verschaffen. Zeugen konnten beobachten, wie die beiden dunkel gekleideten Täter mit mehreren Dosen Tabak in weißen Plastiktüten in Richtung Marienstraße flüchteten.

Die zu Hilfe gerufenen Polizisten spürten die beiden Verdächtigen auf, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Von der Beute fehlt jedoch jede Spur.

Nach Feststellung ihrer Personalien konnten die mutmaßlichen Täter entlassen beziehungsweise an Erziehungsberechtigte übergeben werden.

Das zuständige Kriminalkommissariat 32 ermittelt und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Sie sollten sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen