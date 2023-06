Polizei Essen stellt Drogendealer - und Rauschgift sicher

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer bei ihren Geschäften in der Essener Innenstadt beobachtet und festgenommen.

Essen. Zwei 23-Jährige flogen bei Rauschgiftgeschäften in der Innenstadt auf. Nach ihren Festnahmen wurde eine Wohnung im Ostviertel durchsucht.

Zivilfahnder der Essener Polizei haben zwei mutmaßliche Drogendealer in der Innenstadt festgenommen und Heroin, Kokain, Marihuana sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag sichergestellt.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatten die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag am Flachsmarkt zwei junge Männer bei Geschäften mit Betäubungsmitteln beobachtet. Die 23-Jährigen führten immer wieder Gespräche mit Passanten, übergaben ihnen „mutmaßlich Gegenstände“. Dabei schauten sie sich nervös um.

Nach einer der Übergaben verfolgten die Beamten einen mutmaßlichen Drogenkäufer. Bei der Kontrolle des 37-jährigen Mannes stellten die Zivilfahnder ein Tütchen mit Cannabis sicher. Im Anschluss nahmen die Einsatzkräfte die beiden mutmaßlichen Drogendealer fest: Nachdem die Beamten einen der Männer an der Fontänengasse angesprochen hatten und festhielten, wehrte er sich gegen die Festnahme und schrie lautstark.

Ein Richter ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an

Sein mutmaßlicher Komplize konnte an der Schützenbahn festgenommen werden. Auch der 23-Jährige schrie während der Festnahme, um offensichtlich die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich zu ziehen.

Die beiden Männer mit guineischer Staatsangehörigkeit wurden in das Polizeigewahrsam gebracht. In ihren Taschen stellten die Beamten 122 vorportionierte Verkaufseinheiten von Heroin und Kokain und acht Tütchen mit Marihuana sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen ordnete ein Richter eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Essener an. An der Hammacherstraße im Ostviertel fanden die Ermittler neben einer Feinwaage und diversem Folienverpackungsmaterial auch einen vierstelligen Bargeldbetrag, so die Polizei.

Das Rauschgiftkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen