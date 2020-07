Polizei Essen schnappt Einbrecher und bringt ihn in die JVA

Essen. Dank Zeugen konnte die Polizei einen gesuchten Straftäter in Altenessen festnehmen. Gegen den 30-jährigen Essener lag ein Haftbefehl vor.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten Zeugen am Freitag gegen 3.30 Uhr beobachtet, dass ein Unbekannter an der Dorstener Straße über ein Tor eines dortigen Kindergartens stieg. Ohne den Eindringling zu warnen, informierte ein Anwohner die Polizei über Notruf, so dass ein Hundeführer wenige Minuten später eintraf. Er beobachtete noch, wie der mutmaßliche Einbrecher über einen Zaun flüchtete, der zu dem Gelände einer Kleingartenanlage gehört. Sein Werkzeug ließ er zurück.

Polizisten bemerkten ein beschädigtes Gartentor

Polizeibeamte durchsuchten sofort die Umgebung und bemerkten dabei ein beschädigtes Gartentor. Hinter der dortigen Laube in Sträuchern versteckt, stellten sie schließlich den Flüchtigen. Am Gebäude des Kindergartens sahen die Polizisten eine gewaltsam aufgebrochene Tür.

Als auf der Polizeiwache die Personalien des mutmaßlichen Einbrechers geprüft wurden, stellte sich heraus, dass der 30-Jährige vom Essener Amtsgericht gesucht wurde. So konnten die Beamten des Einbruchskommissariats 32 ihn nach seiner Vernehmung direkt in die Justizvollzugsanstalt überstellen.

