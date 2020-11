Polizei Essen schlägt Alarm: Betrüger erbeuten 130.000 Euro

Essen. Polizei Essen warnt erneut vor Kriminellen, die Senioren vermehrt ausnehmen wollen. Vor allem „Schockanrufe“ sind eine aktuelle miese Masche.

Die Polizei Essen schlägt Alarm: Mit ihren miesen Maschen haben skrupellose Trickbetrüger am Wochenende in einer Vielzahl von Fällen Schmuck und Bargeld im Wert von über 130.000 Euro erbeutetet. Die Kriminellen gaben sich als Mitarbeiter eines Wanderzirkus aus, gelangten als angebliche Wasserwerker in die Wohnungen von Senioren oder sie setzten auf die besonders verunsichernde Wirkung von sogenannten Schockanrufen.

Auf der Weserstraße in Essen-Bergerhausen versetzten Trickbetrüger eine Seniorin am Freitag in der Zeit zwischen 13.30 und 16 Uhr in Angst und Schrecken. Ihre Schwiegertochter sei für einen Unfall verantwortlich, bei denen Unfallbeteiligte verstorben seien, logen Anrufer. Sie sei festgenommen worden und es bestehe nur die Möglichkeit, die Angehörige gegen die Zahlung einer Kaution von 65.000 Euro aus dem Gefängnis zu holen.

Unbekannte flüchtete mit einem weißen Kleinwagen

Nach langen und intensiven Telefonaten wollte die Seniorin alles nur Mögliche tun, um ihrer Verwandten zu helfen. Eine junge Frau nahm später eine hohe Bargeldsumme und viele wertige Schmuckstücke an der Wohnungstür entgegen. Die Unbekannte flüchtete anschließend mit einem weißen Kleinwagen mit Oberhausener Kennzeichen in Richtung Essener Innenstadt.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug beigefarbene Oberbekleidung und eine grüne Hose. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0 und appelliert an die Kinder und Enkel älterer Menschen, die Senioren nachdrücklich vor solchen Machenschaften zu warnen.

Weinende Stimmen im Hintergrund eines Schockanrufs

Vor allem „weinende Stimmen“ im Hintergrund eines Schockanrufs erzeugen einen starken emotionalen Druck. Ein bedachtes Handeln ist dann so gut wie ausgeschlossen und die Täter können ihre Opfer leicht steuern. Diese Masche wird derzeit besonders häufig angewandt, so die Polizei. Außerdem nutzen die Kriminellen aktuell die Verunsicherung durch die Corona-Pandemie aus. Die Betrüger spielen am Telefon die Erkrankung eines Verwandten an Covid-19 vor. Sie lügen die Senioren und Seniorinnen an, dass sein Leben nur durch eine Spitze gerettet werden kann, die sehr viel Geld koste. Sobald die Opfer sich zu einer Zahlung bereit erklärt haben, erscheint ein angeblicher Mitarbeiter einer Klinik an der Haustür, um das Geld entgegenzunehmen.,

Präventionshinweise oder Ansprechpartner rund um den Trickdiebstahl und -betrug finden Sie auf der Internetseite der Polizei Essen und Mülheim an der Ruhr: https://polizei.nrw/senioren .

