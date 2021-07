Polizei Essen nimmt mutmaßliche Einbrecherbande fest

Essen. In Essen-Bergerhausen hat ein Trio versucht, in einen Supermarkt einzubrechen. Eine Polizistin, die frei hatte, und ein Anwohner riefen die 110.

Eine Polizistin, die nicht im Dienst war, und ein wachsamer Anwohner haben in Essen-Bergerhausen dafür gesorgt, dass eine mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen werden konnte.

Den beiden fiel in der Nacht auf Montag (26.7.) gegen 2 Uhr an einem Supermarkt in der Schürmannstraße drei Verdächtige auf. Unabhängig voneinander riefen sie die 110. Laut Polizei hatten die drei Verdächtigen offenbar versucht, über ein Fenster in den Discounter einzusteigen.

Trio flüchtet in einem Mercedes

Während die alarmierten Beamten zur Schürmannstraße unterwegs waren, flüchtete das Trio mit einem Mercedes mit Ahauser Kennzeichen. Zwei Diensthundeführer konnten den Wagen in der Kaninenberghöhe ausmachen. Die Tatverdächtigen (32/34/35) ließen sich widerstandslos festnehmen, die Beamten stellten mehrere Schraubendreher als mögliches Einbruchswerkzeug sicher.

