Polizei Essen nimmt Dealer fest und entdeckt ein Drogendepot

Essen. Ein 23-Jähriger wurde bei Drogengeschäften am Hauptbahnhof festgenommen. Seine Wohnung in Freisenbruch diente wohl als Rauschgiftlager.

Zivilbeamte eines Einsatztrupps der Polizei Essen haben einen mutmaßlichen Drogenhändler in der Innenstadt gestellt und in einer Wohnung in Freisenbruch rund 1,2 Kilogramm Rauschgift entdeckt. Der Festgenommene (23) wird einem Haftrichter vorgeführt.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der Guineer Einsatzkräften am Mittwochabend gegen 20 Uhr am Hauptbahnhof aufgefallen, als er Drogengeschäfte abwickelte.

Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen fanden die Beamten mutmaßliches Rauschgift, Bargeld und Mobiltelefone. Weitere Ermittlungen führten die Polizisten schließlich zu der Wohnung in Freisenbruch, die wohl als Drogendepot diente.

Ein Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen die Durchsuchung an. Dabei wurden etwa 700 Gramm Heroin und 500 Gramm Kokain zutage gefördert.

Die Ermittlungen dauern an, hieß es bei der Polizei Essen.

