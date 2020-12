Polizei Essen nimmt 31-Jährigen nach Garageneinbruch fest

Beamte der Essener Polizei rückten in der Nacht zu Dienstag (8.12.) nach Frohnhausen aus.

Essen. Die Polizei Essen hat nach einem Garageneinbruch einen 31-Jährigen festgenommen. Eine Anwohnerin hatte zuvor die Beamten alarmiert.

Nach einem Garageneinbruch in der Nacht zu Dienstag (8.12.) hat die Polizei Essen einen 31-Jährigen festgenommen. Eine Anwohnerin der Bunsenstraße in Frohnhausen hatte laut Polizei zuvor gegen 1.45 Uhr verdächtige Geräusche gehört. Als die 27-Jährige aus dem Fenster sah, beobachtete sie einen Mann dabei, wie er sich an einer Garage zu schaffen machte. Sie rief die Polizei. Die Beamten fanden zwar eine offenstehende Garage vor, nicht aber den Tatverdächtigen.

Durch die Beschreibung des Mannes wurden die Polizisten bei der Fahndung auf zwei Männer und eine Frau aufmerksam. Die Beschreibung der Anwohnerin passte auf einen der Verdächtigen. Die Polizisten fanden bei einer Durchsuchung Einbruchswerkzeug und mögliches Diebesgut. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen.