Polizei Essen warnt vor Glätte: Viele Unfälle am Morgen

Essen. Im Berufsverkehr hat es am Montagmorgen binnen einer halben Stunde ein Dutzend Mal gekracht. Der Grund ist überfrierende Nässe auf den Straßen.

Die Essener Polizei hat am Montagmorgen zur Vorsicht auf glatten Straßen gemahnt: Im Berufsverkehr häufen sich die wetterbedingten Verkehrsunfälle. Allein zwischen 7 und 7.30 hat es rund ein Dutzend Mal gekracht. Die Alfredstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Wie Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski berichtete, seien die Unfälle übers gesamte Stadtgebiet verteilt. Im Einsatz war die Polizei unter anderem in Frillendorf oder Schuir, auf der Alfredstraße und am Brüsseler Platz in Rüttenscheid, an der Hafenstraße in Bergeborbeck oder auf dem Sachsenring in Freisenbruch.

Es blieb nicht immer bei Blechschäden. Bei den Unfällen sind auch Menschen verletzt worden - wie beispielsweise auf der Alfredstraße, sagte Czapiewski.

Die Entsorgungsbetriebe Essen sind unterwegs. Die Stadt streue nach Plan, hieß es bei der Polizei Essen. (j.m.)

