Die Beamten forderten bei einem Einsatz in Essen Kray Verstärkung an.

Coronaschutzverordnung Polizei Essen löst in der Nacht illegale Feier an Laube auf

Essen. Eine illegale Feier hat die Polizei in Essen aufgelöst. Ein Mann verhielt sich so aggressiv, dass die Beamten Verstärkung anforderten.

Die Polizei hat in Essen am späten Samstagabend eine illegale Feier in Kray aufgelöst. Ein 32-Jähriger verhielt sich dabei so aggressiv, dass die Beamten Verstärkung anforderten, heißt es in einer Mitteilung.

Der gemeldete Partylärm ging von einer Laube auf einem Grundstück am Bonifaciusring aus, die von der Straße schwer einsehbar ist. Durch einen Zaun nahmen die eintreffenden Beamten gegen 23.50 Uhr mehrere Alkohol trinkende Personen wahr, die keinen Mindestabstand einhielten und keinen Mund-Nasen-Schutz trugen.

Mehrere Personen fliehen vom Grundstück

Die Polizisten forderten die Partygäste daraufhin auf, ihnen zu öffnen, diese weigerten sich. Nach einiger Zeit öffneten dann zwei Männer (32/35) dann doch das Tor, ließen die Polizisten aber weiter nicht auf das Grundstück. Der 32-Jährige wirkte laut Polizei „deutlich alkoholisiert“ und beschimpfte die Beamten.

Zwischenzeitlich waren mehrere Partygäste geflohen, sodass sich neben den zwei Männern noch eine Frau (23) und ein weiterer Mann (28) an der Laube aufhielten. Alle vier wurden von den Beamten darauf hingewiesen, dass sie gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen und nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben werden.

Da sich der 32-Jährige weiter aggressiv verhielt, wurde Verstärkung gerufen. Als der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, drohte er den Beamten Gewalt an und trat dann um sich. Auf der Wache wurde eine Blutprobe genommen. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

