Polizei Essen kommt einer Diebesbande auf die Spur

Essen. Zwei Männer, die Werkzeuge von einer Baustelle wegtrugen, konnten nach einem Hinweis in Kupferdreh gefasst werden. Zwei Komplizen flüchteten.

Die Polizei ist einer mutmaßlichen Diebesbande in Essen-Kupferdreh auf die Spur gekommen. Zwei 36 und 31 Jahre alte Verdächtige konnten festgenommen werden. Zwei Komplizen entkamen jedoch unerkannt.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte ein Zeuge am Samstag gegen 0.45 Uhr mehrere dunkel gekleidete Männer gemeldet, die augenscheinlich Gegenstände von einem Baustellengelände an der Kupferdreher Straße trugen. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten daraufhin drei Männer auf der Baustelle fest. Ein mutmaßlicher Komplize wartete in einem Fahrzeug.

Der 36-Jährige konnte nach kurzer Flucht gestellt werden. Der 31-Jährige am Steuer versuchte vergeblich den Audi zu starten. Er wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

In dem Auto fanden sich diverse Werkzeuge, die genauso sichergestellt wurden wie der Wagen.

Das Kriminalkommissariat 32 der Polizei Essen ermittelt gegen die beiden Festgenommenen sowie gegen die beiden bislang Unbekannten wegen Bandendiebstahls.

