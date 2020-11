Polizei Essen kann fünf Einbrecher nach zwei Taten stellen

Essen. Kriminelle stiegen in eine Tankstelle in Bergeborbeck ein. Auch an einer Bäckerei in der City versuchten Täter ihr Glück. Polizei war schneller.

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Bergeborbeck und einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei in der Innenstadt haben Beamte der Polizei Essen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fünf mutmaßliche Täter festnehmen können. Ein Polizist erlitt bei einem der Einsätze Verletzungen, die ambulant behandelt werden mussten.

Wie die Behörde berichtete, zerstörten zwei Männer gegen 2.35 Uhr auf der Bottroper Straße die Fensterscheiben einer Tankstelle. Bei einem Sicherheitsunternehmen lief ein Einbruchsalarm. Mitarbeiter verständigten die Polizei. Als eine Streife am Tatort eintraf, war das Duo noch eifrig dabei, Tabakwaren aus dem Geschäft zu schaffen. Ein 36-Jähriger ließ sich vor Ort widerstandslos festnehmen. Sein 33-jähriger Komplize rannte davon.

Während ein Beamter den auf dem Boden liegenden Täter in Schach hielt, verfolgte sein Streifenpartner den Flüchtenden. Der Polizeikommissar konnte ihn einholen und festhalten. Der Kriminelle wehrte sich heftig gegen seine Festnahme. Hierbei verletzte er den jungen Beamten durch mehrere Faustschläge, unter anderem im Gesicht. Der ließ aber nicht locker und konnte den Kriminellen nach wie vor an seiner Flucht hindern. Die beiden Festgenommenen haben keinen festen Wohnsitz. Sie sind wegen ähnlicher Delikte bereits mehrfach polizeilich aufgefallen. Offenbar finanzieren sie ihren Lebensunterhalt durch Straftaten, so die Polizei.

Alle fünf mutmaßlichen Täter sind ein Fall für den Haftrichter

Sie nächtigten im Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle gegen die beiden. Jetzt sitzen sie in Untersuchungshaft.

Ebenfalls vor den Haftrichter sollen drei Männer kommen, die gegen 1.30 Uhr versuchten, die Eingangstür einer Bäckerei auf der Limbecker Straße aufzuhebeln. Als ein Mitarbeiter an dem Geschäft aufschlug, rannte die Bande davon. Ein 30 Jahre alter Passant beobachtete zufällig das Szenario und alarmierte die Leitstelle. Er gab den Beamten eine gute Personenbeschreibung ab. Dies wiederum führte auch dazu, dass die von der Leitstelle koordinierten Funkstreifen in der Lage waren, die Flüchtenden noch am Kennedyplatz festzunehmen.

Die Männer im Alter von 26, 28 und 30 Jahren sind der Polizei schon längst bekannt. Die 26- und 30-jährigen Tatverdächtigen haben noch Bewährungsstrafen offen. Für alle drei ging es ebenfalls direkt in das Polizeigewahrsam.

