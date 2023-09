Polizei Essen: GPS-Tracker überführt notorischen Fahrraddieb

Essen. Ein Handysignal alarmierte einen Pedelec-Besitzer, als sich ein Dieb sein Eigentum unter den Nagel riss. Die Polizei stellte sechs Räder sicher.

Ein GPS-Tracker an einem gestohlenen Pedelec hat einen 51 Jahre alten Fahrraddieb in Essen überführt. In seiner Wohnung und seinem Keller an der Hammacherstraße im Ostviertel stellte die Polizei fünf weitere mutmaßlich geklaute Zweiräder sicher. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der Sender an dem Rad einen Alarm auf dem Handy seines 32-jährigen Eigentümers ausgelöst, als sich der Dieb an der Katzenbruchstraße an dem Pedelec zu schaffen machte. Das Signal brachte den Mann und anschließend die Polizei auf die Spur des Verdächtigen.

An seiner Wohnadresse fanden die Einsatzkräfte neben dem Eigentum des Melders ein Trekking-, ein Renn- und ein Damenrad sowie ein City- und ein Mountainbike.

Zur Erinnerung: Am heutigen Mittwoch (27. September) bietet die Polizei Essen zwischen 14 und 16 Uhr eine Präventionsfragestunde mit den Experten der Ermittlungsgruppe Fahrrad auf ihrer Internetseite und in den Netzwerken Facebook, Instagram und X (Twitter) an. Wer einen Raddiebstahl beobachtet, sollte umgehend den Notruf 110 wählen.

