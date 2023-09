Fahndung Polizei Essen: Foto zeigt Gewalt-Täter in entspannter Pose

Essen. Im Essener Stadtteil Kray haben zwei Männer einen 19-Jährigen schwer attackiert. Es gibt ein Foto, auf dem die Täter entspannt zusammensitzen.

Mit einem Foto sucht die Polizei Essen zwei unbekannte junge Männer, die im Verdacht stehen, in Essen-Kray einen 19-Jährigen geschlagen und getreten zu haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Diese beiden Männer stehen im Verdacht, einen 19-Jährigen verprügelt zu haben. Foto: Polizei Essen

Das Foto zeigt die beiden Männer auf einer Mauer sitzen, es ist offenbar ein lauer Sommerabend. Einer trägt ein mintgrünes Hemd, hat ein Handy in der Hand, der andere macht eine Geste wie ein Rap-Sänger. Ob das Foto, das augenscheinlich aus einem Handy stammt, kurz vor der Tat gemacht worden ist, ist unklar, könnte aber sein.

Männer gerieten in Streit mit 14-Jährigen

Tatort ist die Rotthauser Straße in Kray, es war Samstag, 3. Juni, 20.30 Uhr – die beiden Männer, die auf dem Foto zu sehen sind, gerieten in Streit mit zwei 14-Jährigen. Was der Grund für die Auseinandersetzung ist, ist unklar. Ein 19-Jähriger ging dazwischen, wollte schlichten – da packte einer der beiden Männer auf dem Foto den 19-Jährigen, es kam zum Handgemenge. Der 19-Jährige fiel zu Boden, die beiden Männer schlugen und traten auf ihn ein. Zum Glück erlitt das Opfer zur leichte Verletzungen.

Die Polizei Essen fragt: Wer kennt diese beiden Männer? Hinweise an 0201-8290.

