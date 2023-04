Polizei Essen findet 35 Fahrräder und sucht die Eigentümer

Essen. Ein GPS-Tracker hat dabei geholfen, fast drei Dutzend geklaute Fahrräder sicherzustellen. Bestohlene sollen sich bei der Polizei melden.

Eine 46-Jährige hat in Essen ihr gestohlenes Fahrrad mittels GPS-Signal geortet und die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Kriminellen gebracht.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatte die Essenerin am 12. März gemerkt, dass ihr Zweirad aus einer Garage an der Herbrüggenstraße in Schönebeck entwendet worden war. Mittels eines sogenannten Trackers konnte sie ihr Eigentum am 7. April in einem Gewerbepark „Am Lichtbogen“ im Nordviertel orten.

Fahrräder waren bereits demontiert und fertig verpackt auf einem Transporter

Die 46-Jährige informierte die Polizei, die vor Ort einen geparkten weißen Transporter auftat, auf dem sich das Fahrrad der Frau und 34 weitere fanden, bei denen es sich hauptsächlich um Pedelecs handelte. Die Räder waren zum Teil bereits demontiert und verpackt worden.

Als Halter des sichergestellten Fahrzeugs wurde ein 29-jähriger Rumäne aus Essen ermittelt, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, unter anderem wegen Eigentumsdelikten, so Polizeisprecherin Sonja Kochem.

Da bisher erst sieben der 35 Räder zugeordnet werden konnten, bittet die Polizei Essen darum, dass sich mögliche Geschädigte unter der Rufnummer 0201/829-0 melden.

