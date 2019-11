Eine Anwohnerin beobachtete in Altenessen zwei Einbrecher und alarmierte die Polizei.

Essen. Anwohnerin beobachtete zwei Einbrecher am Palmbuschweg in Altenessen. Sie verscheuchte die Männer. Als sie zurückkamen, stand die Polizei bereit.

Polizei Essen fasst zwei Einbrecher auf frischer Tat

Nach dem Hinweis einer Zeugin hat die Polizei am Mittwochabend zwei mutmaßliche Einbrecher in Altenessen-Süd festnehmen können.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hatte die 40 Jahre alte Anwohnerin die 23 und 33 Jahre alten Täter dabei beobachtet, wie sie sich an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses am Palmbuschweg zu schaffen machten. Obwohl sie den mutmaßlichen Einbrechern zurief, das Weite zu suchen, kehrten die beiden kurze Zeit später zurück. Doch da stand schon die verständigte Polizei bereit, die sie vorläufig festnahm.

Beide Männer haben keinen festen Wohnsitz und sind bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten und Beschaffungskriminalität polizeilich aufgefallen.