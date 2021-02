Polizei Essen fahndet nach Ladendieb mit roter Krücke

Essen. Ein Dieb verschwand mit Ware aus einem Altendorfer Supermarkt, die er nicht bezahlte. Auffällig war seine Gehhilfe. Polizei hofft auf Hinweise.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem Ladendieb, der an einer Krücke mit rotem Griff ging, als er am 30. Juni in einer real-Filiale an der Haedenkampstraße in Essen-Altendorf Ware einsteckte ohne zu bezahlen.

Wer diesen mutmaßlichen Ladendieb erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Unbekannte komplett schwarz gekleidet. Er trug einen weißen Mund-Nasen-Schutz und eine Brille. Er führte einen schwarzen Rucksack und die Gehhilfe mit sich.

Wer den Mann erkennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, sollte sich bei der Polizei melden unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.