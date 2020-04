Polizei Essen fahndet nach gestohlenem BMW X6

Essen. Der SUV wurde vergangene Woche auf der Oberhauser Straße in Frintrop entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei Essen fahndet nach einem gestohlenen BMW X6 und sucht mögliche Zeugen. Der SUV soll zwischen dem 6. und 11. April auf der Oberhauser Straße in Essen-Frintrop entwendet worden sein.

Der 33-jährige Besitzer parkte laut Polizei den BMW X6 am vergangenen Montag gegen 10.30 Uhr am Fahrbahnrand der Oberhauser Straße 8 in Fahrtrichtung Oberhausen. „Aufgrund des guten Wetters habe er das Fahrzeug einige Zeit nicht mehr genutzt. Erst am Samstag stellte seine Ehefrau fest, dass das Fahrzeug entwendet wurde“, teilte die Polizei am Ostermontag mit.

Das Fahrzeug ist außen weiß lackiert und hat eine markante hellbraun/beigefarbige Innenausstattung. Es trägt ein Duisburger Nummernschild.

Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden unter 0201/829-0