Polizei Essen fahndet nach drei bewaffneten Räubern

Essen. Unbekannte überfielen eine Lotto-Annahme in Altendorf und eine Spielhalle in Steele. In beiden Fällen bekamen die Täter nicht, was sie wollten.

Nach bewaffneten Überfällen auf eine Spielhalle in Essen-Steele und eine Lottoannahme-Stelle im Stadtteil Altendorf sucht die Polizei nach drei Tätern und möglichen Zeugen.

Gegen 23 Uhr am Sonntag betraten zwei Männer die Spielhalle am Kaiser-Wilhelm-Platz. Als die Mitarbeiterin (41) die Kriminellen und eine Pistole sah, schrie sie auf, löste einen Alarm aus und zog sich aus dem Thekenbereich zurück. Als die Frau nach wenigen Minuten zurückkehrte, waren die Räuber bereits ohne Beute verschwunden, berichtete die Polizei am Montag. Die Männer waren beide schwarz gekleidet und vermutlich mit Sturmhauben maskiert, sodass nur die Augen zu erkennen waren. Einer war zirka 1,85 Meter, der andere 1,70 Meter groß und korpulent. Sie sollen arabisch miteinander gesprochen haben.

Mit einer Schachtel Zigaretten statt mit dem erhofften Bargeld flüchtete am Freitagabend ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Täter nach einem missglückten Überfall auf eine Lottoannahme-Stelle an der Altendorfer Straße. Der Mann betrat den Laden gegen 16 Uhr und richtete vermutlich eine Schusswaffe auf einen 69 Jahre alten Angestellten. Da das Öffnen der Kasse nicht nach Plan lief, verschwand der Unbekannte mit den Glimmstängeln. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war er mit einem schwarzen Cap, einem dunklen Mundschutz, einer dunklen Hose und einer beigebraunen Jacke.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise möglicher Zeugen unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

Den Newsletter aus Essen finden Sie hier.