Essen. Ein 15-Jähriger ist in Huttrop von zwei Gleichaltrigen bedroht und beraubt worden. Jetzt fahndet die Polizei Essen mit Fotos nach dem Räuber-Duo.

Polizei Essen fahndet mit Fotos nach jugendlichen Räubern

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach zwei Unbekannten, die am 8. Januar gegen 14.20 Uhr einen 15-Jährigen in Essen Haarzopf überfallen haben, kaum dass ihr Opfer auf an der Haltestelle „Erbach“ aus der Buslinie 145 ausgestiegen war.

Wie die Polizei am Mittwoch erneut berichtete, lief der Jugendliche über die Straße Im Siepken, die an einem Waldstück zum Rumbachtal entlang führt, dicht verfolgt von beiden jungen Männern, die im selben Bus saßen und ihre Kapuzen übergezogen hatten.

Einer der Täter drohte: „Sonst steche ich dich ab.“

Plötzlich schlug einer der Täter dem 15-Jährigen einen Air-Pod_Kopfhörer aus dem Ohr, den zweiten hielt der 15-Jährige fest. Der mutmaßliche Schläger forderte dann auch den anderen Air-Pod und drohte mit den Worten „sonst steche ich dich ab“. Daraufhin übergab der 15-Jährige ihm den zweiten kabellosen Kopfhörer sowie das dazugehörige Case. Während der gesamten Tathandlung passte der zweite Tatverdächtige auf, dass der 15-Jährige nicht weglaufen konnte. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Räuber in Richtung des Rumbachtals. Ob tatsächlich ein Messer von den Tatverdächtigen mitgeführt wurde, ist unklar.

Der Schläger ist 1,73 Meter groß und 14 bis 15 Jahre alt. Er hat schwarze Haare, trug einen Oberlippenbart, eine schwarze Winterjacke der Marke „Elesse“ und sprach akzentfreies Deutsch. Sein Komplize ist zirka 1,78 Meter groß, 14 bis 15 Jahre alt und dunkelhäutig. Er trug eine blaue Winterjacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0201/829-0.