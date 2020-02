Polizei Essen fahndet mit Fotos nach drei Schoko-Dieben

Nach einem Diebstahl in Essen-Rüttenscheid fahndet die Polizei nach drei Unbekannten.

Spirituosen und Schokolade von erheblichem Wert, so die Polizei, haben drei Ladendiebe aus einem Supermarkt in Essen-Rüttenscheid gestohlen. Seit Montag fahnden die Behörden mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den Unbekannten.

Wie die Behörde berichtete, betraten die Männer am 27. November gegen 21.05 Uhr hintereinander das Geschäft an der Eleonorastraße. Kurze Zeit später gingen zwei der Unbekannten zum Spirituosenregal und einer der beiden legte mehrere Kartons mit hochwertigen Alkoholika in einen Einkaufswagen.

Anschließend packten sie in der Süßwarenabteilung zahlreiche Tafeln Schokolade in eine lila-gold-weiße Tüte sowie eine zweite Tüte. Gegen 21.22 Uhr verließen die drei Tatverdächtigen nacheinander durch den Eingang den Supermarkt - ohne die Waren bezahlt zu haben.

Der erste Tatverdächtige, der die Kartons mit den Flaschen in den Einkaufswagen gelegt hatte, trug eine schwarze Jacke, eine dunkelblaue Hose, schwarze Schuhe und eine Brille auf dem Kopf. Er hat kurzes, gräuliches Haar. Der zweite Tatverdächtige trug eine schwarze Jacke, eine graue Jeans und schwarze Schuhe. Er hat kurze, dunkle Haare. Er verließ das Geschäft zuerst und wartete noch kurz vor der Bäckerei am Eingang des Supermarktes, bis seine beiden Komplizen das Geschäft verlassen hatten.

Der Dritte war komplett dunkel gekleidet, hat kurze dunkle Haare und trug einen Dreitagebart. Er schob den Einkaufswagen mit dem Diebesgut und verließ den Laden als letzter. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 34 zu melden.