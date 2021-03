Polizei Essen fahndet mit Foto nach zwei falschen Putzfrauen

Essen. Zwei Frauen tarnten sich in der Kaiser-Otto-Residenz mit Eimern und Putzutensilien - vermutlich um Bewohner des Senioren-Wohnheims zu bestehlen.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach zwei falschen Putzfrauen. Die Unbekannten hatten sich im August des vergangenen Jahres in der Kaiser-Otto-Residenz in Essen-Steele als Reinigungskräfte ausgegeben und versucht, in die Appartements der Bewohner zu gelangen.

Die Polizei sucht nach diesen beiden Unbekannten. Foto: Polizei

Um sich zu tarnen hatten sie Eimer und Putzutensilien aus einem Lager genommen und an den Zimmern geschellt, vermutlich um zu stehlen.

Ein Mitarbeiter erwischte das Duo jedoch und führte es zur Rezeption, um die Polizei zu alarmieren. Doch die Frauen konnten flüchten.

Wer die Gesuchten auf dem Foto erkennt, sollte sich mit der Polizei Essen in Verbindung setzen unter der Rufnummer 0201/829-0.

