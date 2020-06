Polizei Essen fahndet mit Foto nach mutmaßlichem Einbrecher

Essen. Ein Unbekannter stieg in einen Getränkemarkt in Essen-Kettwig ein. Der Mann erbeutete Spirituosen. Eine Überwachungskamera filmte die Tat.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Essener Polizei nach einem mutmaßlichen Einbrecher, der in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember im Essener Stadtteil Kettwig Beute gemacht hat.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, steht der Unbekannte unter dem Verdacht, in das Geschäft an der Heiligenhauser Straße eingestiegen zu sein. Der Mann erbeutete Spirituosen und machte sich damit aus dem Staub.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität des Gesuchten oder seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. entgegen.

