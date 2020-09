Polizei Essen fahndet mit Foto nach Fahrrad-Dieb

Essen. Ein Unbekannter hat ein hochwertiges Fahrrad aus einer Garage in Bredeney gestohlen. Eine Kamera auf dem Grundstück filmte den Unbekannten.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem mutmaßlichen Fahrraddieb.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Montag berichtete, soll der Mann gegen 5 Uhr am 30. Juli aus einer Garage an der Straße Hohe Buchen einen blauen Drahtesel der Marke Specialized gestohlen haben. Mit dem Zweirad flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls.

Der Ermittler des Kriminalkommissariats 34 sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen und/oder seinem Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

