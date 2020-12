Polizei Essen fahndet mit Foto nach einem Wohnungseinbrecher

Essen. Ein Unbekannter war in Horst auf Beutetour. Bei einem Einbruch an der Höntroper Straße wurde der Mann von einer Überwachungskamera gefilmt.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Essener Polizei nach einem mutmaßlichen Einbrecher, der Ende Oktober in Horst unterwegs war. Am 26. Oktober gegen 17.20 Uhr machte sich der Unbekannte an einem Einfamilienhaus auf der Höntroper Straße zu schaffen.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Mit einem Werkzeug hebelte der Mann die Terrassentür auf. Als die Scheibe lautstark zerbarst, flüchtete der Täter ohne Beute.

Das Einbruchkommissariat fragt, wer kennt den Tatverdächtigen auf dem Foto oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0.

