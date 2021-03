Polizei Essen fahndet mit Foto nach einem unbekannten Räuber

Essen. Nach einem versuchten Raub im Südviertel sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Er hatte von einem 31-Jährigen Geld gefordert.

Nach einem versuchten Raub im Essener Südviertel fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Wer diesen jungen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, steht der Unbekannte unter dem Verdacht, am 13. Dezember des vergangenen Jahres von einem 31-Jährigen auf der Frau-Berta-Krupp-Straße Geld gefordert zu haben. Nachdem der Mann dem Unbekannten Kleingeld übergeben hatte, ging der Täter ihn körperlich an und griff in seine Jackentasche.

Schließlich floh der Räuber ohne Beute in unbekannte Richtung. Während eines Aufenthalts im Hauptbahnhof wurde er gefilmt. Mit diesem Bild fahndet nun die Polizei nach ihm und fragt: Wer kennt den Unbekannten und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Der Gesuchte ist circa 17 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er ist schlank und hat dunkle Haare, dunkle Augen und einen Schnäuzer. Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat 31 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.