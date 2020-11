Polizei Essen fahndet mit Foto nach einem EC-Kartendieb

Essen. Unbekannter erbeutete in Essen-Stadtwald die Geldbörse einer 68-Jährigen. In Kamp-Lintfort hob er mit der EC-Karte der Frau Tage später Geld ab.

Mit einem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem mutmaßlichen Dieb und Betrüger.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Der Unbekannte soll am Morgen des Heiligabend in einem Drogeriemarkt an der Frankenstraße in Essen-Stadtwald eine Geldbörse gestohlen haben, die eine 68-jährige Frau nach dem Bezahlen in einem Warenkorb hatte liegenlassen.

Mit der EC-Karte aus dem erbeuteten Portemonnaie versuchte der Unbekannte am 27. Dezember an einem Geldautomaten auf der Friedrich-Heine-Allee in Kamp-Lintfort Geld abzuheben.

Wer den Mann erkennt oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, sollte sich an die Polizei wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

