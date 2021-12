Polizei Essen fahndet mit Foto nach einem brutalem Schläger

Essen. Ein Unbekannter hat einen Supermarktmitarbeiter (18) in Bochold hinterrücks angegriffen und verletzt. Dabei wurde der Mann gefilmt.

Die Polizei Essen fahndet mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem Unbekannten, der am Morgen des 23. September einem Mitarbeiter eines Supermarktes an der Germaniastraße in Essen-Bochold ins Gesicht geschlagen haben soll.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Montag berichtete, fegte der 18-Jährige den dortigen Kundenparkplatz, als zwei Männer und eine Frau den Laden gegen 7.10 Uhr verließen. Weil er dem Trio danach den Rücken zudrehte, bemerkte der junge Mann nicht, wie einer der Unbekannten von hinten an hin herantrat und ihm den Ellenbogen ins Gesicht stieß. Der 18-Jährige wurde verletzt, so die Polizei, die nun auf Hinweise hofft.

Der Gesuchte ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und schlank. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke samt weißer Aufschrift auf dem Rücken, einer schwarzen Cappy und einer blauen Hose. Auffällig ist ein schwarzes Tattoo in seinem Nacken. Wer der Polizei bei ihren Ermittlungen helfen kann, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

