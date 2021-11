Polizei Essen fahndet mit Foto nach Einbrecher-Pärchen

Essen. Nach einem Einbruch in eine Wohnung im Südviertel sucht die Polizei nach einem unbekannten Duo. Die Kriminellen wurden bei ihrer Tat gefilmt.

Wer diese Unbekannten erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, brach das Duo am 5. September gegen 16.40 Uhr gewaltsam eine Tür in einem Mehrfamilienhaus auf. Während der Mann die Wohnung nach Diebesgut durchsuchte, stand seine Komplizin im Hausflur Schmiere.

Eine Überwachungskamera filmte die mutmaßlich Kriminellen.

Der männliche Täter ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkle Augen und schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einem lachsfarbenem Polohemd und einer blauen Jeans. Die Frau ist zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, hat ebenfalls eine schlanke Statur, dunkle Augen und schwarze Haare. Sie trug ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Gucci“ und eine blaue Jeans.

Wer Hinweise auf die Unbekannten geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

