Polizei Essen fahndet mit Foto nach EC-Kartenbetrügerin

Essen. Einer Unbekannten gelang es, mehrere hundert Euro vom Konto eines 79-Jährigen zu erbeuten. Wie sie das anstellte, gibt der Polizei Rätsel auf.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einer mutmaßlichen EC-Kartenbetrügerin. Die Frau soll in der Essener Innenstadt mehrere hundert Euro vom Konto eines 79-Jährigen erbeutet haben.

Wer diese Frau erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatte der Senior am 28. August zunächst selber Bargeld an einem Automaten am Willy-Brandt-Platz abgehoben, als sich eine unbekannte Frau ganz dicht hinter ihn stellte. Später schaute der ältere Herr erneut auf seinen Kontostand und stellte fest, dass Geld fehlte.

Wie die Frau an die Daten der EC-Karte gelangen konnte, versucht nun die Kripo herauszufinden.

Wer Angaben zur Identität der Gesuchten oder ihrem Aufenthaltsort machen kann, sollte sich bei der Polizei melden unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

