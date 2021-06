Polizei Essen fahndet mit Foto nach EC-Kartenbetrüger

Essen. Ein Unbekannter hat mit der gestohlenen EC-Karte eines 60-Jährigen in Essen mehrfach Geld an Automaten abgehoben. Dabei wurde er gefilmt.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera eines Geldautomaten fahndet die Polizei Essen nach einem unbekannten EC-Kartenbetrüger.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hat ein Unbekannter Ende Dezember die Geldkarte eines 60-Jährigen gestohlen, um anschließend damit mehrfach Bargeld an Geldautomaten abzuheben. Während seines Aufenthaltes in einer Bankfiliale wurde der Gesuchte gefilmt.

Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen und/oder seinem Aufenthaltsort machen kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

