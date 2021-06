Polizei Essen fahndet mit Foto nach EC-Kartenbetrüger

Essen. Unbekannter bestahl einen 80-Jährigen und erbeutete mit dessen EC-Karte Geld an einem Automaten. Die Polizei veröffentlicht ein Foto des Mannes.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera eines Geldautomaten fahndet die Essener Polizei nach einem mutmaßlichen Dieb und EC-Kartenbetrüger.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Sonntag berichtete, hat ein Unbekannter am 6. März unbemerkt die Geldbörse eines 80-Jährigen gestohlen. Später stellte das Opfer fest, dass mit seiner Debitkarte in Frintrop missbräuchlich Geld abgehoben worden war.

Die Überwachungskamera der Bank konnte einen Tatverdächtigen aufzeichnen.

Wer den Gesuchten erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen