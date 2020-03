Polizei Essen fahndet mit Foto nach EC-Karten-Dieb

Essen. Der Mann soll im Januar die EC-Karte einer 83-Jährigen gestohlen haben. Anschließend wollte er damit Geld abheben. Das Fahndungsfoto im Text.

Die Polizei Essen sucht nach einem EC-Karten-Dieb. Der Mann soll versucht haben, mit der gestohlenen EC-Karte Geld vom Konto seines Opfers (83) abzuheben. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem Täter, das in der Bank aufgenommen wurde.

Das könnte der EC-Karten-Dieb sein. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann. Foto: Polizei Essen

Der Diebstahl geschah bereits am 23. Januar 2020 gegen 13.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt kaufte eine 83-jährige Seniorin in einem Lebensmittelgeschäft auf der Rüttenscheider Straße ein, so die Polizei. Ein unbekannter Mann haben sie darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Einkaufsroller umgefallen sei.

Frau wollte EC-Karte schnell sperren lassen

Erst Minuten später habe sie dann festgestellt, dass ihre lilafarbene Geldbörse samt Inhalt aus einem Fach des Einkaufsrollers entwendet wurde.

Die Frau sei anschließend gleich zu ihrer Bank gegangen, um die EC-Karte sperren zu lassen. Dort erhielt sie die Information, dass der Betrüger zu diesem Zeitpunkt schon versucht hatte, damit Geld an einem Bankautomaten in Rüttenscheid abzuheben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen.