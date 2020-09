Polizei Essen fahndet mit Foto nach EC-Karten-Betrügerin

Essen. Einer 77-Jährigen wurde in Steele die Geldbörse gestohlen. Eine Unbekannte hob später mehrfach Bargeld an einem Bankautomaten im Stadtteil ab.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera eines Bankautomaten am Kaiser-Otto-Platz in Steele fahndet die Polizei Essen nach einer unbekannten Betrügerin, die am 16. Juli mit der gestohlenen EC-Karte einer 77-Jährigen Geld abgehoben hat.

Wer diese Frau erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Freitag berichtete, fiel der Seniorin an jenem Tag auf, dass ihre Geldbörse gestohlen worden war, als sie an der Kasse eines Geschäfts an der Humannstraße bezahlen wollte. Kurz danach hob die mutmaßliche Diebin mit der EC-Karte des Opfers, die sich in dem Portemonnaie befand, mehrfach Bares an dem Automaten ab. Dabei wurde die Gesuchte gefilmt.

Wer die abgelichtete Frau kennt und/oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, sollte sich an die Polizei wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

