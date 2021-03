Polizei Essen fahndet mit Foto nach bewaffnetem Räuber

Essen. Ein Unbekannter mit einer silbernen Schusswaffe hat einen Kiosk in Kray überfallen. Doch der Besitzer schlug den Kriminellen in die Flucht.

Nach einer schweren räuberischen Erpressung fahndet die Polizei Essen mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem Unbekannten: Der Mann steht unter dem dringenden Verdacht, am 4. Januar einen Kiosk an der Joachimstraße in Kray überfallen zu haben. Doch der Besitzer schlug den bewaffneten Räuber in die Flucht.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wartete der 43-Jährige an jenem Montagabend gegen 19 Uhr auf den nächsten Kunden und beschäftigte sich mit seinem Handy. Plötzlich tauchte der maskierte Mann auf und richtete unverzüglich eine silberne Pistole auf sein Opfer. Er schrie „Kasse auf“ und forderte die Tageseinnahmen.

Das Opfer drohte mit der Polizei

Doch der Überfallene reagierte mutig und drohte, die Polizei zu alarmieren. Das reichte aus, um den Unbekannten von seinem Vorhaben abzubringen.

Der mutmaßliche Räuber ist männlich und vermutlich um die 20 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Hoodie und ein schwarzes Halstuch, das er über den Mund und die Nase gezogen hatte. Auffällig war seine schwarze Mütze mit gelb-grüner Aufschrift. Unter dem Hoodie trug er eine graue Jacke und ein blaues Oberteil. Außerdem hatte er eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas sowie schwarze Sneaker mit weißer Sohle an.

Die Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können. Sie sollten sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

