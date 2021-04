Polizei Essen fahndet mit einem Foto nach zwei Taschendieben

Essen. Zwei Unbekannte haben einer 51-Jährigen in einem Werdener Supermarkt das Handy gestohlen. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach zwei mutmaßlichen Taschendieben.

Wer diese jungen Männer erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, sollen die Unbekannten einer 51-Jährigen am 22. Januar gegen 19.15 Uhr in einem Werdener Supermarkt ein Handy gestohlen haben.

Dabei wurden die Männer gefilmt. Wer die Gesuchten erkennt oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, sollte sich bei der Polizei melden unter der Rufnummer 0201/829-0.