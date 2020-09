Polizei Essen fahndet mit einem Foto nach Laubeneinbrecher

Essen. Ein Unbekannter stieg in Altenessen in eine Gartenlaube ein. Der Mann stahl mehrere Werkzeugkoffer. Die Polizei Essen hofft auf Hinweise.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der in der Nacht vom 27. auf den 28. März in eine Gartenlaube an der II. Schichtstraße in Altenessen eingebrochen ist und mehrere Werkzeugkoffer gestohlen hat.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Der Tatverdächtige war zuvor wahrscheinlich über ein Garagendach oder ein Tor in den Garten eines 43-jährigen Anwohners geklettert. Zunächst hatte er Zigaretten von einem Tisch entwendet, bevor er zur Gartenlaube ging. Dort stahl er die Werkzeugkoffer und flüchtete anschließend auf einem Fahrrad.

Der Täter ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat sehr kurze blonde Haare und war mit einer blauen Winterjacke (weiße Streifen im Bereich der Ärmel) sowie einer schwarzen Hose, weißen Sneakern und Gartenhandschuhen bekleidet.

Hinweise auf den Mann oder seinen Aufenthaltsort erbittet das Kriminalkommissariat 33 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.