Polizei Essen fahndet mit einem Foto nach einer Betrügerin

Essen. Einer 69-Jährigen wurde in Borbeck die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen. Später hob eine Unbekannte mit der erbeuteten EC-Karte Geld ab.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Essen nach einer mutmaßlichen Diebin und Betrügerin.

Wer die Gesuchte erkennt, sollte sich bei der Polizei melden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, wollte eine 69-Jährige am 30. Januar Waren in einem Drogeriemarkt an der Marktstraße in Borbeck bezahlen. Dabei stellte die Frau fest, dass ihr Rucksack offen und ihre Geldbörse verschwunden war.

Mit der EC-Karte aus dem geklauten Portemonnaie hob eine Unbekannte später in einer Filiale der Sparkasse in Borbeck Bargeld ab.

Mit den Fotos fahndet nun die Polizei nach der jungen Frau. Wer Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

