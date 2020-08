Polizei Essen fahndet mit einem Foto nach blonder Räuberin

Essen. Eine Unbekannte lockte einen 35-Jährigen in Altenessen in einen Hinterhalt. Plötzlich tauchten Maskierte auf, die auf ihr Opfer einschlugen.

Nach einem Überfall eines Räubertrios auf einen 35-Jährigen in Altenessen-Süd fahndet die Polizei Essen mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einer blonden Unbekannten.

Wer diese Frau erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, war der Essener am 11. Juni zwischen 0.30 und 0.45 Uhr an der Gladbecker Straße unterwegs, als er von zwei Männern und einer Frau ausgeraubt wurde. Kurz zuvor hatte sich das Opfer mit der Frau an einer Tankstelle ins Gespräch gekommen. Man beschloss, gemeinsam etwas spazieren zu gehen.

Plötzlich tauchten zwei maskierte Männer auf

Kurze Zeit später bog die Unbekannte mit dem 35-Jährigen in einen unbeleuchteten Weg ab, wo nach wenigen Metern zwei maskierte Männer auftauchten. Die forderten Geld und schlugen vermutlich mit Holzlatten auf den Mann ein. Anschließend nahm die Unbekannte dem 35-Jährigen Bargeld, ein Smartphone sowie Zigaretten ab. Nach der Tat flohen die drei Täter.

Während ihres Aufenthaltes an der Tankstelle wurde die Unbekannte von einer Überwachungskamera gefilmt. Mit diesen Bildern sucht die Polizei nun nach der Frau und hofft, die Tat aufklären zu können. Wer kennt die abgelichtete Frau und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben.

Die Gesuchte ist circa 30 bis 35 Jahre alt und schlank. Sie hat blonde lange Haare und trug in der Tatnacht einen schwarzen Rock und Stiefeletten mit höherem Absatz.

Hinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 31 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 erbeten.

