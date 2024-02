Polizei Essen erwischt Bande mutmaßlicher Kupferdiebe

Essen. Vier Männer wollten Kabel von einer Baustelle an der Johanniskirchstraße in Altenessen klauen. Doch ein aufmerksamer Zeuge schlug Alarm.

Nach einem versuchten Kupferklau in Altenessen-Nord hat die Polizei Essen eine mutmaßliche Diebesbande festgenommen. Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte ein Zeuge am späten Sonntagabend die Leitstelle alarmiert, da Verdächtige es offensichtlich auf Kabel einer Großbaustelle an der Johanniskirchstraße abgesehen hatten.

Die eintreffenden Polizisten fanden durchtrennte Leitungen und ein mutmaßliches Tatfahrzeug. Während mithilfe eines Diensthundes nach mutmaßlichen Dieben gesucht wurde, fuhr plötzlich ein weißer Ford Transit mit französischem Kennzeichen von der Gladbecker Straße auf die Johanniskirchstraße und dann in Richtung der Beamten. Aufgrund einer auffallend unsicheren Fahrweise hielten die Polizisten das Fahrzeug an. In diesem Moment setzte der Fahrer eine Dose Whiskey-Cola von den Lippen ab und ließ sich dann widerwillig kontrollieren.

Weitere Verdächtige auf der Ladefläche entdeckt

Neben dem 51-jährigen sowie einem 28-jährigen Beifahrer wurden ein verdreckter und ein auffällig sauberer Mann (34/51) auf der Ladefläche liegend entdeckt. Zudem fanden die Polizisten unter anderem Werkzeug, Handschuhe, einen Schlauchschal und augenscheinliche Wechselkleidung im Fahrzeug. Die vier rumänischen Männer wurden vorläufig festgenommen, die beiden Fahrzeuge sowie weitere Beweismittel sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei ermittelt nun gegen die vier Festgenommenen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Gegen den 51-Jährigen läuft zusätzlich ein Verfahren wegen Fahrens Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis.

