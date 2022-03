Auf dem Verkehrsübungsplatz am Grugapark bietet die Essener Polizei wieder kostenlose Übungsstunden für erwachsene Pedelec-Fahrer an.

Straßenverkehr Polizei Essen bietet kostenloses Pedelec-Training an

Essen. Wenn Pedelec-Fahrer stürzen, sind schwere Verletzungen meistens die Folge. Die Essener Polizei bietet deshalb wieder kostenlose Übungsstunden an.

Der E-Bike-Boom hat auch seine Schattenseiten. Unfälle mit E-Bikes enden meistens mit schweren Verletzungen. Vor allem ältere Verkehrsteilnehmer unterschätzen die Gefahren beim Pedelec-Fahren. Die Essener Polizei wirbt deshalb für kostenlose Trainings mit dem Pedelec. Los geht’s am Montag, 7. März, in der Essener Jugendverkehrsschule an der Gruga.

Der Blick in die Unfallstatistik zeigt, wie wichtig der sichere Umgang mit dem Pedelec im Straßenverkehr ist. Denn auch im Jahr 2021 haben sich Pedelec-Fahrer bei Unfällen schwere Verletzungen zugezogen. „Viele dieser Unfälle sind auf einen unsicheren Umgang mit dem Zweirad zurückzuführen - und das will die Polizei ändern“, heißt es in der Ankündigung des Präsidiums.

Pedelec mitbringen und Helmpflicht beachten

Experten der Verkehrsunfallprävention bieten die Pedelec-Kurse in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht für Erwachsene an. Neben der Vermittlung theoretischer Grundkenntnisse stehe der sichere Umgang mit dem Zweirad im Vordergrund.

Die kostenlosen Übungskurse in Essen finden immer montags in der Zeit von 13 bis 15 Uhr statt. Die Teilnehmer müssen lediglich ihr eigenes Pedelec mitbringen. Zudem besteht eine Helmpflicht, damit intensiv und vor allem sicher geübt werden kann.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt. Die Trainings finden unter freiem Himmel statt – und natürlich gemäß den geltenden Coronaschutzbestimmungen. Für Fragen und die Anmeldung steht Polizeihauptkommissar Ruhl unter der Telefonnummer 0201/ 829 4137 oder per Mail vupo.essen@polizei.nrw.de zur Verfügung.

