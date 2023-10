Die Essener Polizei konnte am Sonntagmorgen (8.10.) schnell reagieren und einen Einbrecher mit Wertgegenständen in den Taschen festnehmen.

Blaulicht Polizei ertappt Einbrecher in Essen auf frischer Tat

Essen. Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass die Polizei Essen am Sonntag einen Einbrecher festnehmen konnte. Nun ermittelt die Kripo.

Dank des Hinweises einer aufmerksamen Nachbarin konnte die Polizei am frühen Sonntagmorgen (8. Oktober) in Heidhausen einen Einbrecher festnehmen. Die Zeugin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie verdächtige Geräusche und Taschenlampenlicht im Haus ihrer Nachbarn sah. So konnten die Beamten den mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen.

Gegen 1.10 Uhr bemerkte die Anwohnerin des Joseph-Herz-Weges nach Angaben der Polizei ein lautes Poltern aus dem Haus ihrer Nachbarn. Außerdem sah sie das Licht einer Taschenlampe im Inneren. Sie wählte umgehend den Notruf der Polizei, woraufhin innerhalb weniger Minuten mehrere Streifenwagenbesatzungen am Einsatzort eintrafen.

Polizei Essen nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Schnell bemerkten die Polizisten ein eingeschlagenes Fenster und sahen einen maskierten Mann in dem Einfamilienhaus. Die Beamten kletterten durch das Fenster und überwältigten den mutmaßlichen Einbrecher, der bereits mehrere Wertgegenstände in seine Taschen gesteckt hatte.

Die weiteren Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen 41-jährigen Litauer handelt, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

