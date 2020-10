Polizei-Chats: Gewerkschaft spricht von einer „Hexenjagd“

Essen/Mülheim/Düsseldorf/Duisburg. Nach dem Ende der Suspendierungen von neun Beamten kritisiert die GdP das Verfahren. Innenminister Herbert Reul soll sich öffentlich erklären.

Nach dem Ende der Suspendierungen von insgesamt acht Polizisten und einer Polizistin zweier Behörden in Essen und Duisburg durch das zuständige Landesamt LAFP hat die Gewerkschaft der Polizei NRW (GdP) von einer „Hexenjagd“ auf Beamte gesprochen und Innenminister Herbert Reul zu einer öffentlichen Erklärung aufgefordert. Zudem äußerte die GdP Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des aus ihrer Sicht pauschalen Vorgehens gegen die Polizisten.

Zudem müsse das gesamte Verfahren, in dessen Rahmen seit fünf Wochen dem Vorwurf rechtsextremistischer Chats vorrangig in einer Mülheimer Dienstgruppe nachgegangen wird, auf eine rechtskonforme Grundlage gestellt werden, sagt der GdP-Landesvorsitzende Michael Mertens: „Wer sich Tag für Tag für unseren Rechtsstaat einsetzt, hat ein Recht darauf, selber auch rechtsstaatlich behandelt zu werden. Deshalb sind jetzt Ermittlungen erforderlich, die sich an Recht und Gesetz orientieren, und keine Hexenjagd oder Sonderzuständigkeiten in der Polizei.“

Drohenden Niederlagen vor Gericht zuvorgekommen

Fünf Tage nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, das zunächst die Suspendierung einer Essener Polizistin für rechtswidrig erklärte, die vor sieben Jahren in einer Chatgruppe eine Hitler-Parodie erhalten hatte, hat das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei (LAFP) am Dienstag die Suspendierung von weiteren acht Mitgliedern der Chatgruppe aufgehoben.

Für die GdP ist das ein klares Zeichen, dass die dem Innenminister unterstellte Behörde weiteren drohenden krachenden Niederlagen vor dem Verwaltungsgericht zuvorgekommen sei. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erwartet, dass jetzt auch in weiteren, ähnlich gelagerten Fällen die Suspendierung der Beamten aufgehoben wird.

Weitere ähnlich minder schwere Verfahren soll es nicht geben

Es gebe keine ähnlich gelagerten Verfahren, betonte ein LAFP-Sprecher. Über die aktuellen neun Fälle hinaus, die als minder schwer eingestuft werden, sei nach jetzigem Stand nicht damit zu rechnen, dass weitere Suspendierungen aufgehoben werden.

Bei den Razzien Mitte September seien bei den betroffenen Polizisten insgesamt 205 IT-Asservate sichergestellt worden, die ein Gesamtdatenvolumen von riesigen 18,5 Terabyte haben. In der zuständigen Sondereinheit „Janus“ seien derzeit rund 100 Polizeibeamte mit der Auswertung des Datenmaterials betraut, so das Innenministerium. Inzwischen stehe auch fest, dass in den Chatgruppen mit den Namen „Alphateam“, „Anton“, „A-Team“ und „Best of A-Team“ ausschließlich Polizeibeamte beteiligt gewesen seien.

Auf Nachfrage dieser Zeitung stellte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch klar, dass Herbert Reul sich nicht zu der Kritik der Gewerkschaft der Polizei äußern werde.